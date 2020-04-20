اختارت وكالة ناسا لقطة "الحجارة المتحركة" (أو الصخور المبحرة) في وادي الموت، كصورة اليوم الفلكية.

وحيّرت الأحجار الغامضة هذه، العلماء لسنوات، حيث بدا أنها تتحرك من تلقاء نفسها دون تفسير واضح.

كما أذهلت الجيولوجيين لأنها تتحرك عبر الصحراء وتترك مسارات طويلة دون تدخل بشري أو حيواني.

وتشتهر البحيرة الجافة Racetrack Playa في وادي الموت في كاليفورنيا، بالصخور المبحرة. ويعتقد أن الجليد والرياح وحتى البكتيريا تتسبب في تحرك الصخور الثقيلة، حيث درس العلماء الأحجار والمسارات الطويلة التي تركتها خلفها.

ولكن في الآونة الأخيرة فقط، تم تقديم فرضية علمية قابلة للتطبيق لتوضيح كيف تنتهي الصخور المبحرة الثقيلة بالقرب من منتصف سطح مستو كبير. اتضح أنه في فصل الشتاء تتشكل صفائح جليدية رقيقة، وتدفع الرياح أقسام الجليد المحملة حتى بالصخور الثقيلة عبر البقعة المؤقتة عندما يذيب ضوء الشمس الجليد".

إذن، يبدو أن الجليد والرياح قد حلا هذا اللغز.