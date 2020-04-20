البابونج واحد من أقدم الأعشاب الطبية المعروفة في الحضارات القديمة، فقد استخدمه المصريون القدماء والإغريق والرومان كعلاج لعدد من الحالات المرضية، وكمسكن للآلام.

ولا يزال البابونج يُستخدم حتى الآن للتخفيف من التوتر وتهدئة آلام شدّ العضلات، بالإضافة إلى قدرته الهائلة على خفض ضغط الدم المرتفع.

ويحتوي الشاي المصنوع من زهور نبات البابونج، على مواد مضادّة للالتهابات وخافضة لضغط الدم، حيث يعمل على استرخاء جدران الأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، وخفض نسبة الكولسترول في الدم، إضافة إلى تحفيز قدرة الجسم على فقدان المزيد من السوائل من خلال الكلى.

وفي تصريحاتها لصحيفة Express البريطانية، أكدّت الدكتورة سارة بروير، أنَّ أزهار البابونج تحتوي على زيوت عطرية متطايرة، كما أنها مصدر غني بمواد البوليفينول المضادّة للأكسدة، والتي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، خاصةً عندما يرتبط ارتفاع ضغط الدم بالقلق والتوتر.

وأثبتت إحدى الدراسات أن 10 من 12 مريضاً بالقلب والأوعية الدموية، استطاعوا النوم بشكل سريع وهادئ بعد وقت قصير من تناول شاي البابونج.