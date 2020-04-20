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رقم الخبر: 279969 تاريخ النشر: نيسان 20, 2020 الوقت: 19:33 الاقسام: دوليات  
الصين تعتبر التصريحات الغربية حول هونغ كونغ تدخلا في شؤونها

الصين تعتبر التصريحات الغربية حول هونغ كونغ تدخلا في شؤونها

دانت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، التصريحات الغربية حول هونغ كونغ، واعتبرت ذلك تدخلا في الشأن الصيني الداخلي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، في تصريح صحفي، إن بلاده تدين تصريحات بعض السياسيين الغربيين حول هونغ كونغ، وذلك ردا على انتقادات وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا أمس للصين على خلفية اعتقال الشرطة المحلية نحو 14 ناشطا في هونغ كونغ.

وانتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا اعتقال هؤلاء" الناشطين المدافعين عن الديمقراطية" خلال حملة للشرطة في هونغ كونغ الصينية بتهمة تنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة العام الماضي والمشاركة فيها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة على "تويتر" إن "التطبيق المسيس للقانون يتعارض مع القيم العالمية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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