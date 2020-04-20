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رقم الخبر: 279968 تاريخ النشر: نيسان 20, 2020 الوقت: 20:25 الاقسام: دوليات  
بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية بولاية وايومينغ ويقترب خطوة من نيل ترشيح الديمقراطيين

بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية بولاية وايومينغ ويقترب خطوة من نيل ترشيح الديمقراطيين

فاز جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية وايومينغ حيث حصل على 72 بالمئة من الأصوات، ليفوز بأصغر ولاية أمريكية ويقترب خطوة جديدة من نيل ترشيح الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة.

وأعلن الحزب الديمقراطي بالولاية يوم الأحد عن نتائج الانتخابات التي أجريت عبر البريد بسبب فيروس كورونا.

وحصل بايدن (77 عاما) من تيار يسار الوسط على 10912 صوتا، تلاه السيناتور اليساري بيرني ساندرز الذي حصل على 4206 أصوات. وكان ساندرز، المنافس الرئيسي لبايدن، قد انسحب في وقت سابق من الشهر الجاري من سباق الترشح وأعلن عن دعمه لبايدن.

 
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مصدر الخبر: القدس العربي
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