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رقم الخبر: 279967 تاريخ النشر: نيسان 20, 2020 الوقت: 20:25 الاقسام: اقتصاد  
النفط الأميركي يهوي إلى مستويات قياسية لم يشهدها منذ عام 1999

النفط الأميركي يهوي إلى مستويات قياسية لم يشهدها منذ عام 1999

انخفض سعر النفط الأميركي إلى مستوى لم يشهده منذ عام 1999 مع انخفاض الطلب ونفاد مرافق التخزين.

فقد انخفض سعر برميل غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 19.3% إلى 14.74 دولارا للبرميل اليوم الاثنين. وتعرضت سوق النفط لضغوط شديدة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، مع انخفاض كبير في الطلب، وتكافح مرافق التخزين الأميركية الآن للتعامل مع وفرة النفط، مما يضعف الأسعار أكثر. كما أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين تراجع صادرات السعودية من النفط الخام في فبراير/شباط الماضي إلى سبعة ملايين و278 ألف برميل يوميا مقارنة مع سبعة ملايين و294 ألف برميل يوميا في يناير/كانون الثاني الماضي. وتقدم الرياض وأعضاء آخرون بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل، ثاني أكبر منتج روسي للنفط؛ أن الشركة ستقلص إنتاجها أربعين ألف برميل يوميا (290 ألف برميل يوميا) في إطار اتفاق عالمي.

 
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مصدر الخبر: الجزيرة نت
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