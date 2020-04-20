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رقم الخبر: 279965 تاريخ النشر: نيسان 20, 2020 الوقت: 20:27 الاقسام: عربيات  
الادعاء التركي ينشر لائحة الاتهام للمتهمين بقتل خاشقجي

الادعاء التركي ينشر لائحة الاتهام للمتهمين بقتل خاشقجي

أفاد مراسل الجزيرة في تركيا بأن الادعاء العام التركي نشر لائحة الاتهام الكاملة للمتهمين بتخطيط وتنفيذ عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأشار المراسل إلى أن لائحة الاتهام تتضمن صورا جديدة لخاشقجي، تُنشر لأول مرة، كما تتضمن إفادات موظفي القنصلية السعودية في إسطنبول الذين جرى التحقيق معهم. وضمت اللائحة صور جوازات سفر المتهمين -وبعضها دبلوماسي- وأرقام هواتفهم التي استخدمت يوم الجريمة. وقال مراسل الجزيرة إن اللائحة تضم أيضا معلومات عن الاتصالات التي أجراها فريق اغتيال خاشقجي قبل الجريمة وبعدها، إلى جانب إفادات الموظفين الأتراك التي تشير إلى أنه طُلب منهم عدم الصعود لطابق القنصل السعودي قطعيا. وذكرت لائحة الادعاء العام التركي أن حاسوب خاشقجي احتوى على صور رسائل تهديد له، وصور لتغريدات تنال منه وتهدده. كما تضمن الحاسوب مسودة مقالات تنتظر النشر عن خطر الذباب الإلكتروني، ومقالات بخصوص الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة في السعودية.

 
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مصدر الخبر: الجزيرة نت
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