وامتلأت الحدائق والجبال وملاعب الغولف في كوريا الجنوبية بالزائرين اليوم الاثنين، في حين بدأت المراكز التجارية والمطاعم في العودة ببطء إلى طبيعتها. وأنهى عدد متزايد من الشركات سياسة العمل من المنازل أو خففتها في الأيام الأخيرة، رغم استمرار شركات كثيرة في تطبيق ساعات عمل مرنة والحد من التنقل والاجتماعات المباشرة. ويرسم استمرار تعافي كوريا الجنوبية من أول تفش ضخم لفيروس كورونا خارج الصين، صورة متناقضة مع ما يحدث في دول كثيرة أخرى ما زالت عواصمها مغلقة وتطبق أوامر شاملة للبقاء في المنازل. ومددت كوريا الجنوبية سياسة التباعد الاجتماعي 16 يوما أخرى أمس الأحد، ولكنها منحت بعض التخفيف للمنشآت الدينية والرياضية التي فرضت عليها سابقا قيودا صارمة. وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية 13 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم الاثنين، بعد يوم من تسجيل 8 حالات فقط مثلت أول زيادة يومية تتألف من رقم واحد منذ تسجيل 909 إصابات في ذروة انتشار المرض. وفي الصين، تفتح مدارس إقليم هوبي في وسط البلاد -بؤرة تفشي وباء كورونا- أبوابها اعتبارا من 6 مايو/أيار المقبل لطلاب المرحلة النهائية الثانوية. وأعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بتراجع عن 16 إصابة سُجلت أمس، بينما لم تُسجل أي وفيات لليوم الثاني. وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 8 من حالات الإصابة هي لأشخاص أتوا من الخارج، مسجلة تراجعا بتسع إصابات عن اليوم السابق. وقد سُجلت أربع إصابات محلية. ويوجد الآن في بر الصين الرئيسي ما مجموعه 82747 حالة إصابة و4632 حالة وفاة بنهاية أمس الأحد. وأودى الفيروس بحياة نحو 165 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول الماضي في الصين. وشُخّصت أكثر من 2.4 مليون إصابة رسميا في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء، في حين تجاوز عدد المتعافين 625 ألفا.