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رقم الخبر: 279962 تاريخ النشر: نيسان 20, 2020 الوقت: 18:33 الاقسام: منوعات  
طفل معلق بسلك الكهرباء على ارتفاع 15 مترا

طفل معلق بسلك الكهرباء على ارتفاع 15 مترا

نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه طفل معلق بسلك كهرباء الضغط العالي على ارتفاع 15 مترا باحدى مدن اندونيسيا.

وقالت السلطات إن الصبي لم يكن يدرك أن الكابلات بصدد التثبيت، فأمسك بأحدها وهو على ارتفاع منخفض، قبل أن يتم رفعه عن سطح الأرض فجأة.

ويظهر الصبي في الفيديو وهو يصرخ: "من فضلك، ليس لدي قبضة قوية. أريد النزول".

وسارع السكان للعثور على مراتب، يسقط الطفل عليها قبل نقله إلى المستشفى وهو مصاب بجروح طفيفة.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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