بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، برقية تهنئة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، بمناسبة عيد الجلاء في سوريا، معرباً فيها عن "صادق التهاني وأطيب التمنيات" للرئيس السوري، ومتمنياً أن "يحقق للشعب السوري الشقيق كافة تطلعاته نحو الاستقرار والتقدم والازدهار".

يُذكر أن هذه الرسالة هي الثانية من السلطان العماني إلى الرئيس السوري، حيث سبق أن بعث برسالة بعد توليه منصبه مطلع العام الجاري، أعرب فيها عن شكره وتقديره للحكومة السورية، على تقديمها التعازي بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.

في سياق غير متصل صرحت وزارة الدفاع الروسية، بأن مقاتلة روسية اعترضت طائرة استطلاع أمريكية وأبعدتها عن منشآت عسكرية روسية في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها إن مقاتلة روسية انطلقت من قاعدة حميميم الجوية لتحديد هدف جوي كان يتجه نحو أهداف روسية في سوريا، وتبين أنه طائرة تابعة للبحرية الأمريكية.

وجاء في البيان "في 19 أبريل 2020، حوالي الساعة 3 مساء (بتوقيت موسكو)، تم الكشف عن هدف جوي بواسطة وسائل روسية للسيطرة على المجال الجوي فوق المياه المحايدة للبحر الأبيض المتوسط، كانت تحلق باتجاه منشآت عسكرية روسية في الجمهورية العربية السورية".

من جانب آخر هاجم مجهولون عربة لقوات الاحتلال الأمريكي عند مفرق قرية رويشد بريف الحسكة الجنوبي بسوريا ما أسفر عن تدمير العربة وجرح عدد منهم.

ووفقا لوكالة "سانا" ذكرت مصادر أهلية أن عربة أمريكية نوع (همر) تقل عددا من جنود الاحتلال الأمريكي وعناصر من (قسد) تعرضت لهجوم نفذه مجهولون على طريق الخرافي عند مفرق قرية رويشد جنوب غرب ناحية السبع وأربعين بريف الحسكة الجنوبي ما أدى إلى تدهور العربة ووقوع إصابات في صفوفهم.