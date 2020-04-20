أفاد مصدر أمني بمقتل عنصرين من داعش خلال إحباط الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية العراقية هجوماً إرهابياً جنوب غرب كركوك.

وقال المصدر إن اللواء الأول في الحشد الشعبي صدَّ هجوماً لـ"داعش" في قاطع عمليات ديالى-خانقين، في حين أحبطت القوات الأمنية العراقية هجوماً لـ"داعش" على قرى ضمن ناحية الرشاد في كركوك.

وفي التفاصيل، ذكر مصدر أمني أن "قوة من اللواء 16 في الحشد الشعبي تحركت لإسناد الشرطة الاتحادية" بعد تعرضها لهجوم من "داعش" جنوب غرب كركوك.

الهجوم الذي شنّه مسلحو "داعش" استهدف محوراً لقوات الشرطة الاتحادية، وتحديداً اللواء 4 في قضاء الدبس واللواء 19 في منطقة مريم بيك في الرشاد.

وفي غضون ذلك، أفاد مصدر عسكري، فجر الإثنين، عن تحليق لطائرات حربية في سماء المناطق الجنوبية من العاصمة بغداد.

كما اقتحمت قوة من اللواء 35 بالحشد الشعبي، الاثنين، الجزر الواقعة على نهر دجلة قرب منطقة الزلاية جنوب تكريت، لتطهيرها من الجماعات المسلحة الارهابية التي تسللت إليها.

وأفاد موقع "الحشد الشعبي"، ان قوة من اللواء 35 الحشد الشعبي اقتحمت الجزر الواقعة على نهر دجلة قرب منطقة الزلاية (جنوب تكريت) والتي تم معالجتها يوم الاحد.

وقام اللواء 35 بالحشد الشعبي وبغطاء من طيران الجيش بمعالجة العناصر الإرهابية المتسللة في الجزر الواقعة في نهر دجلة قرب منطقة الزلاية ضمن قاطع المسؤولية بصلاح الدين.

بموازاة ذلك قضى سلاح الجو العراقي على 13 تكفيريا ودمر أوكارا لهم في محافظة صلاح الدين شمال شرق بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن نائب قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن جاسم محمد قوله: إن “العمليات الجوية جاءت بعد معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود عناصر لعصابات داعش الإرهابية”، مؤكدا أن العملية أسفرت عن القضاء على 13 تكفيرا وتدمير عدد من أوكارهم.

من جهة ثانية أعلن مصدر أمني عراقي أن التفجير الإجرامي بعبوة ناسفة الذي استهدف الأحد آلية عسكرية في ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة في محافظة ديالى والهجوم الذي نفذه تكفيريون من جماعة داعش، أسفرا عن استشهاد جندي عراقي وإصابة أربعة آخرين.

وكانت قوات الأمن العراقية قتلت الأحد متزعما في جماعة داعش التكفيرية بمحافظة كركوك شمال العراق.

من جهة اخرى تستعد محافظة عراقية لإحياء مراسم "الانتصار على فيروس كورونا المستجد"، بعد اقتراب خلو المحافظة من الإصابات بشكل كامل.

وبحسب ما نشرته "السومرية نيوز"، سجلت دهوك منذ ظهور تفشي الفيروس في إقليم كردستان 15 حالة إصابة تماثلت 12 منها للشفاء.

وأعلنت المحافظة عن "مراسم الانتصار" التي ستبدأ عند الساعة العاشرة ليل الأربعاء المقبل، وتبدأ بإطفاء الكهرباء لمدة 5 دقائق عن المدينة تزامنا مع وقوف السكان على شرفات وأسطح المنازل لإشعال الشموع مع دق أجراس الكنائس وإطلاق التكبيرات في المساجد.