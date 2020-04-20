اعتقلت قوات العدو الصهيوني، الاثنين، أربعة فلسطينيين من الضفة الغربية، فيما استهدفت مزارع الفلسطينيين جنوب غزة.

وذكرت وكالة معا أن قوات العدو اقتحمت بلدتي تقوع جنوب شرق بيت لحم وبيت عوا جنوب غرب الخليل واعتقلت أربعة فلسطينيين.

وكانت قوات العدو اعتقلت الأحد فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية.

وفي غزة استهدفت الابراج العسكرية للعدو الصهيوني صباح الاثنين أراضي الفلسطينيين الزراعية شرق خان يونس جنوب القطاع .

وأفاد شهود عيان أن قوات العدو أطلقت النار وقنابل الغاز صوب أراضي المزارعين، دون التبليغ عن وقع إصابات .

يشار الى ان قوات العدو تستهدف أراضي المزارعين الفلسطينيين في المناطق الحدودية بشكل يومي .

في غضون ذلك أصيب شاب فلسطيني، ليلة الاحد، خلال مواجهات مع قوات العدو الصهيوني اندلعت بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري، غرب ضاحية شويكة شمال طولكرم.

ونقلت وكالة "فلسطين الآن" عن شهود عيان قولهم: إن جنود العدو أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، ما أدى لإصابة شاب يبلغ من العمر 19 عاما بعيار حي في قدمه، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وفي سياق آخر أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت المواطن مراد محمود عبد الخالق أبو صلاح، من بلدة عرابة بمحافظة جنين.

وأوضح النادي في تصريح صحفي، أن جنود العدو اعتقلوا أبو صلاح أثناء عبوره حاجز "دوتان" العسكري، المقام بالقرب من بلدة يعبد، جنوب غرب جنين، واقتادته إلى جهة مجهولة.

في سياق غير متصل اختتم زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء المكلف) وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس (رئيس الكنيست) لقاء استمر ساعة ونصف الساعة، الإثنين، دون التوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة طوارئ وطنية.

وقالت هيئة البث في کیان الاحتلال، إن اللقاء الذي عقد في منزل نتنياهو "انتهى دون التوصل إلى اتفاق".

ونقلت الهيئة عن مسؤول في حزب "الليكود" اليميني إن "الخلاف بقي قائما حول اللجنة المكلفة بتعيين القضاة".

واستنادا إلى هيئة البث في کیان الاحتلال فإن غانتس "ينوي -بعد فشل اللقاء-وضع مشاريع القوانين التي تستهدف نتنياهو على طاولة البحث بالكنيست".