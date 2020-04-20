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رقم الخبر: 279956 تاريخ النشر: نيسان 20, 2020 الوقت: 18:00 الاقسام: منوعات  
وجه طفلة متوفية يظهر على زجاج نافذة والديها

وجه طفلة متوفية يظهر على زجاج نافذة والديها

فوجئ أبوين كنديين حين وجدا ملامح وجه ابنتهما التي توفت منذ شهر منطبع على زجاج النافذة عقب هبوب عاصفة قوية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن"، طبعت الطفلة جيليان، صاحبة الأربعة أعوام، قبلة فوق زجاج النافذة خلال الاحتفال بأعياد الميلاد.

وجعلت العاصفة وجه الفتاة يظهر على الزجاج، فحاولا إيجاد طريقة للاحتفاظ بالبصمة التي تركتها فتاتهما.

واستعان الأب والأم بالشرطة، التي جاءت لحفظ البصمة ورفعها، وقالت الأم: "تم ذلك باحترافية كبيرة. لقد دهشت وظللت أبكي".

يذكر أن الفتاة توفيت بشكل مفاجئ، حيث عادت من المدرسة وهي تعاني من الحمى وارتفاع درجة الحرارة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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