أعلنت لجنة حكومية سودانية عن استرداد عقارات وأصول بملايين الدولار، كانت ملكا للدولة قبل أن يستولى عليها رموز نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، كان من الأصول المستردة، هيئة النقل النهري التي تقدر أصولها بنحو 450 مليون دولار.

واستردت الحكومة أيضا المئات من قطع الأراضي السكنية المسجلة بأسماء قيادات معروفة وعوائلها، تبلغ مساحتها قرابة 250 ألف متر، وتقدر قيمتها أيضا بملايين الدولارات.

وقال نائب رئيس لجنة تفكيك نظام البشير، عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان في مؤتمر: "اللجنة استردت عددا من الممتلكات الكبرى، تم بيعها لرموز النظام المعزول تحت اسم الخصخصة والتخلص من القطاع العام".

من جهته قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إن المنظومة الأمنية بالبلاد "متوحدة ومتماسكة"، وذلك بعد أيام من تقارير صحفية أفادت بوجود تباين بين البرهان، ونائبه بشأن ملفات أبرزها التعامل مع رموز نظام البشير.

وقال البرهان في كلمة له خلال لقاء بمقر القيادة العامة للجيش، إن "البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتطلب العمل لمجابهة الضائقة الاقتصادية والمعيشية والظروف الصحية من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين".