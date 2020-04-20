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رقم الخبر: 279954 تاريخ النشر: نيسان 20, 2020 الوقت: 17:55 الاقسام: منوعات  
سائق ينقل المرضى مجانا والأطباء يكافؤه بهذه الطريقة
في اسبانيا..

سائق ينقل المرضى مجانا والأطباء يكافؤه بهذه الطريقة

منح الأطباء في مركز "رامون إي كاجال دي مدريد" الطبي في إسبانيا مكافأة لسائق تاكسي يقوم بنقل المرضى بشكل مجاني خلال فترة جائحة كورونا.

ووفقا للجمعية غير الربحية لسائقي سيارات الأجرة المحلية، تم ترتيب مفاجأة للسائق حيث طلب منه الأطباء نقل مريض من المستشفى، وعند وصوله إلى المكان المحدد كانت المفاجأة بانتظاره حيث تسلم من طبيب كان يقف هناك، ظرفًا يحتوي على أموال تم جمعه لأجله كمكافأة له على فعل الخير.


وبحسب جمعية سائقي سيارات الأجرة، تأئر السائق بشدة لدرجة أنه بكى من الفرحة، ولم يتم تحديد ما إذا كان سائق سيارة الأجرة يحمل المرضى فقط من هذا المستشفى أو من غيره أيضا.

وسجلت إسبانيا حتى 19 نيسان / أبريل، 195944 حالة إصابة بفيروس كورونا ووفاة 20453 شخصا.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية من حيث عدد وفيات مرض "كوفيد - 19" بعد إيطاليا، والثانية في عدد الحالات المكتشفة بعد الولايات المتحدة.


 
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