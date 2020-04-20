تحول شعر مُمرض من اللون الأسود إلى الأبيض خلال فترة تواجده في مستشفى بمدينة هوبى التي كانت تعالج مرضى فيروس كورونا الصينى، حيث قضى حوالى 56 يوما في معالجه المرضى.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية، عبر حسابها بموقع تويتر:"ممرض يبلغ من العمر 39 عاما يعود بشعر أبيض بعد مساعدة هوبي، الاحترام والتقدير للعاملين الطبيين في المعركة ضد "كوفيد-19".

وأضاف التقرير:"أنه بعد عودته بـ 56 يوما ، تحول شعره إلى اللون الأبيض في رأسه بالكامل خلال معركته ضد فيروس كورونا".

وبعد احتواء الصين فيروس كورونا على أراضيها وانخفاض معدلات الإصابة، ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية، أن الشركات الصينية صنعت حوالى 18 ألف جهاز تنفس صناعى، تم تصديرها للدول الأخرى ، حيث تحتل خمس الانتاج العالمى وذلك منذ تفشى فيروس كورونا عالميا.

وقالت شبكة تلفزيون الصين، عبرموقع تويتر:"الصين تنتج أجهزة التنفس الصناعي للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا منذ تفشي الوباء عالميا، صنعت الشركات الصينية حوالي 18000 جهاز تنفس صناعي للدول الأخرى. هذه المجموعة تحتل حوالي خمس إجمالي الإنتاج العالمي.

يشار أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وجه اتهامات إلى الصين بحجب معلومات عن فيروس كورونا.