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رقم الخبر: 279951 تاريخ النشر: نيسان 20, 2020 الوقت: 16:22 الاقسام: محليات  
91 حالة وفاة جديدة في إيران بسبب كورونا

91 حالة وفاة جديدة في إيران بسبب كورونا

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 83 الفا و505 اشخاص وبوفاة 91 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 5209 شخصا.
واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  1294 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 83 الفا و 505 حالة لغاية الان بينهم 3389  في وضع حرج.
واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 59 الفا  و273 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 91 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 5209   شخصا.
كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 353 الفا و12 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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