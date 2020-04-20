«الفيل الملك» فيلم انيميشن أنتج عبر شرکة هنربویا وشركة ميم للإنتاج الثقافي في عام 2017 ونفّذت عمليات الاجراء في استديو هنربويا بتكلفة 2 مليون دولار وهو من تأليف عباس شرارة ومنتج «حامد جعفري» وإخراج «هادي محمديان»، وسيُعرض في الدول المذكورة انفاً بعد أن تمّت دبلجته الى اللغة الروسية.

رحب خبراء السينما الروس باستقبال الجمهور لفيلم «الفيل الملك» في الأيام الأولى من صدوره في هذا البلد، ويعتقدون أن هذا الاستقبال يمكن أن يكون أرضية لعرض الأفلام الإيرانية في روسيا.

تدور أحداث الفيلم في إحدى جزر ارتريا، يسعى رئيس صائدي الحيوانات المتوحشة لدخول أرض العاج «موطن الفيلة» واصطياد الحيونات الضخمة لبيعها لأبرهة ملك اليمن. كانت الفيلة تحتفل بولادة شادفيل ابن الملك والذي شكلت ولادته خيبة امل لها، اذ كانت تنظر لبدانته على انها مصدر لمشاكل كثيرة، لكنّ حادثة الهجوم على الجزيرة ستجعله أقرب لقلوب الجميع وستجعل من مغامراته المضحكة في وجه الصيادين حديث الجميع. تدور هذه الرسوم المتحركة أساسا عن أصحاب الفيل وهجوم أبرهة على الكعبة، مما يؤدي في النهاية إلى ولادة النبي محمد(ص).