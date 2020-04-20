وصور الجزء الجديد من «العشاء الايراني» مع نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء بالعام الماضي ووقف عدد كبير من مشاهير الفن من رجال وسيدات امام عدسة البرنامج.

واعلن على الصفحة الرسمية من برنامج «العشاء الايراني» بدء تصوير الجزء الثالث في لبنان.

وسيحضر الممثلون الايرانيون: سيد جواد هاشمي، حامد آهنكي وعلي انصاريان بمطعم في العاصمة اللبنانية بيروت وسيستضيفهم الفنان اللبناني «جورج الاسطا».

وتم توزيع الجزء الجديد من برنامج المسابقات «العشاء الايراني» بالفعل لعرضه على شاشات التلفزيون.

الفريق الثاني الذي يتنافس بعد المجموعة الاولى التي ضمت نيما شاهرخ شاهي، بوريا بور سرخ، سامان كوران وامره تتيكل من تركيا.

والمجموعة النسائية الاولى كانت بمشاركة شبنم قلي خاني، سيما تيرانداز، مارال فرجاد وكلشن قيزي من دولة اذربايجان.

وبالمجموعة الثانية تنافست كل من نعيمه نظام دوست، نكين معتضدي، مرجانه كلجين وآشا محراب.