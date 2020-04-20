تستضيف الدورة الـ51 لمهرجان «ويزيون دورئال» السويسري للأفلام الوثائقية خمسة أفلام إيرانية، حيث من المقرر أن يقام المهرجان بشكل أونلاين.

ومن إيران تشارك في هذه الدورة أفلام «عين السمكة» للمخرج أمين بهروز زاده و«البيت» للمخرجة أفسانه سالاري في قسم الوثائقيات الطويلة.

كما تشارك أفلام «للحصان دم أكثر من الإنسان» للمخرج ابوالفضل طالوني و«الأوراق» للمخرج حميد جعفري في قسم منافسات الأفلام النصف طويلة والقصيرة.

ويعرض فيلم «مشروع الزواج» للمخرجين حسام إسلامي وعطية عطارزاده في قسم «العرض الجغرافي» في هذه الدورة من المهرجان.

واقامت الدوة الـ51 لمهرجان «ويزيون دورئال» السويسري للأفلام الوثائقية منذ يوم 17 أبريل حتى الثاني من مايو القادم بشكل أونلاين، حيث يتيح المهرجان مشاهدة الأفلام المشاركة، على الشبكة العنكبوتية.