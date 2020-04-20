فنحن نرى الماضي في الحاضر الذي نعیش فیه. فكم من هذه الأضواء انبعث من نجوم المجرَّات منذ آلاف السنین الضوئیة، ولكننا نراه الآن بحكم متغیري الزمان والمكان بعد قطع هذه المسافة المكانیة. فإذا كان الفضاء والكون من الاتساع واللاتناهي اللذین یجعلان كل هذه الظواهر تحدث فیه في شكل یجعل إدراكنا له مرتبطاً بتحكیم هذین المتغیرین، فالسؤال هو؛ ماذا عن التاریخ، أو بمعنى أوضح ماذا عن الذاكرة الإنسانیة؟ هل یمكن الإنسان أن یسبح في الذاكرة من الحاضر إلى الماضي مثلما استطاع الحدیث أن یبرهن على ذلك في تعامله مع الكون باتساعه اللامحدود؟

من خلال دراسة تاریخ أي تكنولوجیا خلال المئتي سنة الماضیة، نستطیع معرفة المكان والزمان والشخص الذي اخترع نواتها الأولى، الهاتف مثلاً أو القطار أو السیارة. وقد یسأل آخر ویقول إن ذاكرة مئتي سنة لرصد تاریخ نشأة اختراع ما لا تكون قراءة للتاریخ من خلال الحاضر. ولكننا لو أردنا التوسع وبدأنا بما هو موجود في الذاكرة الحضاریة الإنسانیة عن الموسیقى مقارنة بالحاضر الذي توجد فیه هذه التنویعات التي تتطوَّر إلى أشكال مختلفة سواء في المضمون أو الآلة، وبحثنا في نواة ظهور الموسیقى، فقد نذهب إلى الكهوف وإلى حیاة الإنسان الأولى، ثم ننتقل إلى الحضارات القدیمة ونقترب من الأدوات التي كانت تُستخدَم في إنتاج الموسیقى. قد نجد ما یشبه الحاضر، مثل المزمار في الحضارة الفرعونیة. وبحكم عامل التراكم والتطور، سنجد أنه إذا كان جوهر الموسیقى ومضمونها بدأ منذ القدم، فإن تطور الأدوات والمضمون ارتقى بالذوق الإنساني ووسَّع من وجدانه وقدرته الإبداعیة بقدرته على أن یأتي بكل جدید من النغمات والأفكار الموسیقیة. وبالتالي، فإن التطور لم یمنع وجود الخصوصیة الموسیقیة في كل حضارة من الحضارات الإنسانیة القدیمة وحتى في المجتمعات الحدیثة. فمثلاً؛ لموسیقى دول شمال المغرب العربي، طابع خاص یعكس تاریخ وثقافة هذا المجتمع الذي هو خلیط من القبائل العربیة والأمازیغیة دخلته الثقافة الفرنسیة، ما ترك أثره في شكل النغمات، لیكون المنتج في النهایة موسیقى ممیزة تحكي تاریخ هذا المجتمع.

بالمثل؛ الموسیقى السودانیة بأنغامها وطابعها الممیز تحكي تاریخ وثقافة المجتمع السوداني على مر العصور. وبالنهج نفسه، یمكن تتبع جذور الموسیقى في المجتمعات الآسیویة أو في أمیركا اللاتینیة.

وإذا أخذنا إحدى لغات حضارة قدیمة مثل الیونانیة أو الآشوریة أو الفرعونیة، نجد أن لها آثارها التي ما زالت موجودة في اللهجات الحدیثة. ودراسة اللغة الحدیثة أیضاً بمفرداتها تجعلنا نسافر آلاف السنین إلى الوراء، فكم تحمل اللهجة المصریة العامیة من الكلمات التي ترجع إلى زمن الفرعونیة أو زمن دخول القبائل العربیة إلى مصر. فاللهجة وتحویراتها هي بمثابة ذاكرة تاریخیة أیضاً لهذا الإنسان الذي تفاعل واندمج معها.

وبهذه المنهجیة تمكن قراءة التاریخ من خلال الحاضر، وما نحتاجه هو القدرة على الدراسة والتتبع لكیف وصلت إلینا الأشیاء في شكلها الحالي، وما هي الرحلة التي قطعتها عبر آلاف السنین، وكیف تحوَّرت ونضجت إلى أن وصلت إلینا؟ وهكذا نجد أن المعرفة وما تضیفه كل یوم، ما هي إلا ذاكرة تعیننا على قراءة أفكار القدماء، فنستطیع السفر إلى الماضي باطلاعنا وهضمنا لأفكار أرسطو، وغیره من فلاسفة العصور القدیمة، مروراً بفلاسفة العصور الإسلامیة الذین كانوا حلقة وصل بین القدیم والحدیث خصوصاً في النظریات المعرفیة التي درست النسبیة، والعلاقة بین الزمان والمكان، والفلك، ما كسر ما هو معتاد من النظر إلى الماضي والحاضر والمستقبل، وجعلنا نعید؛ انطلاقاً من الحاضر؛ قراءة الكثیر من المسلَّمات التاریخیة