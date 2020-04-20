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رقم الخبر: 279943 تاريخ النشر: نيسان 20, 2020 الوقت: 14:41 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
امكانية اجراء 15 الف فحص يوميا لتشخيص كورونا
معهد باستور

امكانية اجراء 15 الف فحص يوميا لتشخيص كورونا

قال رئيس قسم الامراض المعدية في معهد باستور للابحاث الطبية انه بعد ايام من تفشي فيروس كورونا في ايران كانت الطاقة التشخيصية للمختبرات 500 فحص يوميا الا انها تبلغ حاليا اكثر من 15 الف فحص.

واشار احسان مصطفوي الى امكانية بلوغ هذا العدد لثلاث اضعاف واضاف : بعد انشاء شبكة مختبرات لتشخيص كورونا في البلاد، تمكنا من تحويل التهديد الى فرصة .

وبين انه في الايام الاولى لتفشي كورونا كانت هناك اربعة مختبرات تقوم بتشخيص المرض واليوم بجهد ومثابرة الاخصائين في وزارة الصحة وتعاونها مع معهد باستور للابحاث الطبية، اصبح عدد المختبرات اكثر من 125 مختبرا يقوم باختبار هذا الفيروس الى جانب اجراء فحوصات اخرى مما يمكن التعرف على حالات الاصابة بهذا الفيروس قبل تطورها .

واضاف ان معهد باستور للابحاث الطبية يحتفل هذا العام بمرور مئة عام على تاسيسه و تمكن خلال هذه الاعوام من الاضطلاع بدور مهم في اليسطرة على كثير من الامراض المعدية منها الطاعون والجدري والسل .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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