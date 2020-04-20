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رقم الخبر: 279942 تاريخ النشر: نيسان 20, 2020 الوقت: 14:39 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
شركات ايرانية ستنتج 18 لقاحا بيئيا في غضون العامين القادمين

شركات ايرانية ستنتج 18 لقاحا بيئيا في غضون العامين القادمين

اعلن امين لجنة تنمية التكنولوجيا البيئية في الدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية بان الشركات المعرفية الايرانية ستقوم في غضون العامين القادمين بانتاج 18 لقاحا بيئيا بشريا وحيوانيا.

وقال مصطفى قانعي في تصريح له بهذا الصدد، لقد ابرمنا اتفاقا لانتاج 18 لقاحا في غضون العامين القادمين في المجالات البشرية والحيوانية.

واضاف، انه من المقرر ان يتم انتاج هذه اللقاحات في القطاع الخاص من قبل الشركات المعرفية.

وتابع قانعي، انه سيتم خلال الاعوام القادمة انتاج عدد كبير من اللقاحات في البلاد وبما انه لا توجد اي دولة منتجة للقاحات البيئية في المنطقة فبامكاننا التفكير بالصادرات في هذا المجال ايضا.

وقال، ان الشركات المعرفية الايرانية تمتلك قدرات عالية في مجال انتاج اللقاحات لكننا لم نستطع لغاية الان التعريف بهذه الامكانيات هذه للعالم بسبب عقبات مختلقة من قبل بعض الشركات العالمية الكبرى.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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