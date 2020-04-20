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رقم الخبر: 279940 تاريخ النشر: نيسان 20, 2020 الوقت: 13:04 الاقسام: رياضة  
رئيس الاتحاد الألماني: كرة القدم ستفقد قلبها

رئيس الاتحاد الألماني: كرة القدم ستفقد قلبها

دعا فريتس كيلر، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، الجماهير إلى تفهم مساعي الاتحاد إلى استئناف الموسم عبر مباريات بدون مشجعين.

يأتي ذلك بعد انتقادات وُجِّهَتْ إلى كيلر من أوساط الجماهير.

وكتب كيلر، 63 عاما، في مقال له بمجلة "كيكر" الألمانية الرياضية الصادرة اليوم الإثنين، أنه يتفهم المخاوف، لكنه حذر من أن نتيجة التخلي عن هذه الفكرة يمكن أن تتمثل "في عدم تمكن بعض الجماهير من الذهاب إلى مباريات لناديهم لاحتمال عدم وجوده قريبا"، وأضاف " لا نريد أن نفقد أي ناد".

كان اتحاد لجماهير الكرة، قد أعرب مرارا عن رفضه لاستئناف الموسم بدون جمهور، وكتب كيلر: "ندرك جيدا أن كرة القدم بدون جمهور تفقد قلبها، وأعرف من خلال محادثات وردود من منظمات للجماهير مدى تألم الجماهير من عدم تمكنها من تشجيع نواديها في الستاد".

وتناقش أندية رابطة الدوري الألماني (36 ناديا) يوم الخميس المقبل كيفية المضي قدما في الموسم أثناء جائحة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن الموسم الكروي متوقف في ألمانيا حاليا بسبب كورونا حتى نهاية نيسان/أبريل الجاري.

وقال كيلر: "هذا الأسبوع، سيتم وضع محددات مهمة لكيفية سير الأمور قدما في الدوريات الثلاثة الأولى للمحترفين في ألمانيا، وسيكون لهذا أيضا تأثيرات إيجابية على كرة قدم الهواة".

ويسعى كيلر إلى وضع قواعد موحدة للدرجتين الأدنى "لتقدم المساعدة بسرعة وبدون بيروقراطية".

 

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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