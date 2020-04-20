يعتقد نجم مانشستر يونايتد السابق، واين روني، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، أفضل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، رغم صداقته ومزاملته للثاني في أولد ترافورد.

وفي المقابل، خسر روني مع مانشستر يونايتد نهائيين لدوري الأبطال أمام برشلونة، عامي 2009 و2011، حيث سجل ميسي في اللقائين.

وكتب "الجولدن بوي" الأحد، في عموده بصحيفة "تايمز" البريطانية: "رونالدو لا يرحم داخل منطقة الجزاء، فهو قاتل.. لكن ميسي سيعذبك قبل أن يقتلك".

وأضاف: "مع ميسي تحصل على انطباع بأنه يستمتع أكثر.. لقد أحدث هذان اللاعبان تغييرا كاملا لكرة القدم، من حيث معدل تسجيل الأهداف، ولا أعتقد بقدرة أي لاعب على معادلة أرقامهما".

وتابع: "رغم صداقتي مع كريستيانو، سأختار ميسي دائمًا، ولهذا السبب أحببت مشاهدة تشافي وسكولز.. لا أتذكر رؤية ميسي يسجل بعدما يسدد الكرة بكل ما أوتي من قوة، فقط يدحرجها".