لا يعطي الدولي الإنجليزي هاري كين، نجم توتنهام، الأولوية للانتقال إلى ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل، وفقا لتقرير صحفي فرنسي.

ولوّح كين برغبته في الرحيل عن توتنهام، في ظل ابتعاد الفريق عن البطولات، بينما تحدثت تقارير صحفية عديدة عن سعي النادي الملكي لضمه.

لكن بحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن كين يفضل الانتقال لمانشستر يونايتد، الذي يتطلع هو الآخر للفوز بخدماته.

وتأتي رغبة كين على عكس هوى دانييل ليفي، رئيس توتنهام، الذي يرفض بيع اللاعب إلى نادٍ إنجليزي، حتى لا يقوّي المنافسين على حساب فريقه.

ومع ذلك، قد ينتقل كين إلى مانشستر يونايتد، بعد عقد اتفاق ودي مع توتنهام، يمنحه حرية تحديد فريقه الجديد، بشرط الاستمرار مع السبيرز في الموسم المقبل، وفقا لـ"le10sport".