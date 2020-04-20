ضربت هزة ارضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الاثنين مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل بجامعة طهران ان الهزة الارضية وقعت في الساعة 10:46 حسب التوقيت المحلي (6:16 تغ) وعلى عمق 10 كيلومترات.

وتقع مدينة قصر شيرين قرب من الحدود العراقية، وعلى مسافة نحو 170 كيلومترا من مدينة كرمانشاه مركز المحافظة.

ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية او مادية جراء الهزة الارضية.