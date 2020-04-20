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رقم الخبر: 279935 تاريخ النشر: نيسان 20, 2020 الوقت: 12:22 الاقسام: محليات  
الطلبة الايرانيون العائدون من ايطاليا يشيدون بجهود السفارة الايرانية وشركة الخطوط الجوية

الطلبة الايرانيون العائدون من ايطاليا يشيدون بجهود السفارة الايرانية وشركة الخطوط الجوية

اشاد الطلبة الايرانيون العائدون من ايطاليا بجهود شركة الخطوط الجوية والسفارة الايرانية في هذا البلد حول اعادتهم وتسيير رحلة من روما الى طهران على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وفي برقية وجهها الطلبة الايرانيون العائدون من ايطاليا اشادوا بتعاون الشركة وتخصيص طائرة لاعادتهم الى ارض الوطن وأعربوا عن امتنانهم لمسؤوليها وكوادرها.

وأثنى الطلبة على مسؤولي الشركة والسفارة الايرانية في روما الذين بذلوا جهودا مضنية بهذا الموضوع وتخصيص مكان لاقامة الطلبة واجراء الاختبارات لسلامتهم وإعادتهم الى ارض الوطن.

وفي هذا السياق قالت دائرة العلاقات العامة لشركة الخطوط الجوية الايرانية: إنه إثر طلب قدمه عدد من الرعايا الايرانيين المتواجدين في ايطاليا سواءً الطلبة أو رجال الاعمال وغيرهم المتواجدين في ايطاليا سيرت الخطوط الجوية الايرانية رحلة من روما في يوم السبت الماضي المصادف 18 نيسان/ ابريل وأعادتهم الى طهران. 

واضافت الشركة: إن الرحلة كان قد خطط لها ان تسير في يوم الجمعة الماضية لكنها أجلت الى يوم السبت

بسبب بعض المشاكل الطارئة المرتبطة بالرعايا الايرانيين.

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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