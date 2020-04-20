وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى العاصمة السورية دمشق صباح اليوم الاثنين، لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين.

ومن المقرر ان يجري ظريف خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، محادثات مع الرئيس السوري بشار الاسد ووزير الخارجية وليد المعلم، للبحث في العلاقات الثنائية واحدث المستجدات الاقليمية والتطورات السياسية والميدانية السورية في مجال مكافحة الارهاب.