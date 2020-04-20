  • الإثنين ٢٦ شعبان ١٤٤١
  • الإثنين , أبريل 20, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279934 تاريخ النشر: نيسان 20, 2020 الوقت: 12:20 الاقسام: محليات  
ظريف يصل دمشق

ظريف يصل دمشق

وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى العاصمة السورية دمشق صباح اليوم الاثنين، لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين.

ومن المقرر ان يجري ظريف خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، محادثات مع الرئيس السوري بشار الاسد ووزير الخارجية وليد المعلم، للبحث في العلاقات الثنائية واحدث المستجدات الاقليمية والتطورات السياسية والميدانية السورية في مجال مكافحة الارهاب.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0881 sec