أكد عضو خلية الازمة البرلمانية لمعالجة وباء كورونا النائب حسن خلاطي، يوم الأحد، ان العراق ثالثا بنسبة حالات الشفاء عالميا وبنسبة 60%.

وقال خلاطي، إن "الاصابات بوباء كورونا في الاسبايع الثلاثة الاولى كانت دون العشر اصابات يوميا، ثم بدأت موجات تصاعدية لخمسة ايام، الى عدد عشرين ثم جاءت موجات اخرى بعدها تجاوزت الخمسين وصلت في اخرها الى 91 حالة بيوم واحد".

وأضاف أن "الحالات بدأ منحناها بالانخفاض بعد ذلك وبدأ منحنى حالات الشفاء بالارتفاع مقارنة بحالات الاصابة".

وأوضح خلاطي، ان "هنالك بعض الحالات مصابة مختبريا، لكن سريريا لا تظهر عليهم اعراض الاصابة ويكونوا ناقلين لها دون ظهورها عليهم، وهؤلاء هم الذين يتم اكتشافهم حاليا خصوصا بالفترة الاخيرة".

وأشار إلى ان "المؤشر الذي يجعلنا نتكلم عن وجود سيطرة على الوباء هما مؤشرين اولهما انخفاض حالات الوفيات مع زيادة حالة الشفاء بشكل كبير حيث اصبح بنسبة اكثر من 60% العراق ثالثا بالنسبة الى دول العالم في نسبة عدد حالات الشفاء من المرض بعد الصين وايران، حيث ان هنالك اكثر من 900 حالة شفاء من بين 1514 حالة اصابة، اما حالات الوفيات فهي تقريبا بنفس المستوى العالمي ونسعى لتقليلها".

وتابع خلاطي، ان "هنالك اجراءات جيدة صحيا على مستوى العراق، وعدد الاسرة التي تم اشغالها حتى اللحظة لم تتجاوز العشرين بالمئة من الموجود فعليا، مايعني اننا ضمن مستوى السيطرة، لكننا نسعى لوضع احتياطات اضافية لاي طارئ يحصل لاسمح الله لضمان استمرار السيطرة".

واكد ان "الارقام جيدة لكن رغم هذا فان الخطر ما زال موجود، كما اننا نعتقد شخصيا بان العراق تجاوز حالة الذروة بشرط بقاء الارقام على ماهي عليه حاليا للخمسة الايام المقبلة"، مشددا على ان "التفاؤل بالسيطرة على الوباء موجودة لكننا لا نعني بان الخطر قد زال طالما انه ما زالت هنالك اصابات لم تكتشف حتى اللحظة وما زالت هنالك تسجيل اصابات يومية، لكننا نعول كثيرا على وعي الناس واستمرار الاجراءات الوقائية ".