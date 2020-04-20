التقى القنصل الايراني العام في محافظة السليمانية باقليم كردستان العراق مهدي شوشتري، محافظ السليمانية هفال ابوبكر، للبحث في سبل ازالة العقبات التي تعترض عملية التبادل التجاري بين الجانبين.

وخلال اللقاء الذي جرى الاحد، اعرب شوشتري عن سروره لنجاحات اقليم كردستان العراق ومحافظة السليمانية في السيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقدم شرحا لمسيرة مكافحة الفيروس في الجمهورية الاسلامية الايرانية والمنجزات والنجاحات التي حققتها في هذا المجال.

من جانبه اعرب محافظ السليمانية عن سروره للوتيرة التنازلية لفيروس كورونا في ايران، آملا بتغلب الشعبين الايراني والعراقي وشعوب العالم على وباء كورونا في المستقبل القريب.

وتباحث الجانبان خلال اللقاء ايضا حول سبل ازالة العقبات والمشاكل القائمة في طريق العلاقات التجارية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واقليم كردستان العراق في ظروف تفشي فيرس كورونا.