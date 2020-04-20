بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم الاثنين على الشكل التالي :

آخر تحديث : الاثنين 20 نيسان 2020 – الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي

- اجمالي عدد الاصابات : 2,407,467 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 165,074 شخصا

- اجمالي عدد المتعافين :625,202 شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :

آمریکا، المصابون : 764,265 - الوفيات : 40,565 - المتعافون : 71,012

اسبانیا، المصابون : 198,674 - الوفيات : 20,453 - المتعافون :77,357

ايطاليا، الاصابات : 178,962 – الوفيات : 23,660 - المتعافون :47,055

فرنسا، المصابون : 152,894 - الوفيات : 19,718 - المتعافون : 36,578

المانيا ، المصابون : 145,742 - الوفيات :4,642 – المتعافون : 88,000

بريطانيا، المصابون : 120,067 الوفيات : 16,060 - المتعافون : -

تركيا، المصابون : 86,306 – الوفيات: 2,017 – المتعافون: 11,976

الصين، المصابون : 82,747 الوفيات : 4,632 - المتعافون : 77,084

ایران، المصابون : 82,211 - الوفيات : 5,118 - المتعافون : 57,023

روسيا، المصابون : 42,853 – الوفيات: 361 – المتعافون : 3291