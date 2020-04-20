  • الإثنين ٢٦ شعبان ١٤٤١
  • الإثنين , أبريل 20, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279930 تاريخ النشر: نيسان 20, 2020 الوقت: 11:57 الاقسام: محليات  
آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي
منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم الاثنين على الشكل التالي :
آخر تحديث : الاثنين 20 نيسان 2020 – الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي
- اجمالي عدد الاصابات : 2,407,467 شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : 165,074 شخصا
- اجمالي عدد المتعافين :625,202  شخصا       
  اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :   
آمریکا، المصابون : 764,265 - الوفيات :  40,565 - المتعافون : 71,012
اسبانیا، المصابون : 198,674 - الوفيات :  20,453 - المتعافون :77,357
ايطاليا، الاصابات : 178,962 – الوفيات : 23,660 - المتعافون :47,055
فرنسا، المصابون : 152,894 - الوفيات : 19,718 - المتعافون :  36,578
المانيا ، المصابون : 145,742 - الوفيات :4,642  – المتعافون : 88,000
بريطانيا، المصابون : 120,067 الوفيات : 16,060 - المتعافون  :  -
تركيا، المصابون : 86,306 – الوفيات: 2,017  – المتعافون: 11,976
الصين، المصابون : 82,747 الوفيات : 4,632 - المتعافون : 77,084
ایران، المصابون : 82,211 -  الوفيات : 5,118 - المتعافون : 57,023
روسيا، المصابون : 42,853 – الوفيات: 361 – المتعافون : 3291
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0659 sec