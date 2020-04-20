صرح رئيس منظمة وقاية النباتات بوزارة الزراعة الايرانية ، محمد رضا دركاهي، ان عملية مكافحة الجراد الصحرواي تهدف لضمان الأمن الغذائي للبلاد.

وقال دركاهي في اجتماع بمحافظة هرمزكان جنوب ايران: من أجل مكافحة آفة الجراد في البلاد، يجب ألا نتجاهل أبعادها الثلاثة التقنية واللوجستية والاعلامية.

وأكد انه ينبغي الجمع بين الأبعاد الثلاثة لضمان أمن سلة الغذاء في البلاد.

واشار دركاهي الى انه تم تخصيص ثلث الميزانية المخصصة لمكافحة آفة الجراد الصحراوي في البلاد لمحافظة هرمزكان.

ولفت الى تكليف جميع الاجهزة التنفيذية للمساعدة في مكافحة الجراد الصحراوي في البلاد، مضيفا: سوف تتعرض البستنة والزراعة في البلاد للخطر إذا لم يتم مكافحة هذه الآفة بشكل صحيح وكامل.

واردف رئيس منظمة وقاية النباتات قائلا: اليوم فان افضل انجاز لوزارة الزراعة هو الأمن الغذائي في البلاد، ونحن نعمل على الحفاظ على أمن السلة الغذائية للشعب.

واشار المسؤول الايراني الى انه استنادا الى تقارير منظمة الغذاء العالمية (فاو)، فان ظروف المنطقة ستكون استثنائية هذا العام مقارنة بالعام الماضي من حيث غزو الجراد الصحراوي بالذات، وستواجه صراعا أشد، لذا من الضروري أن تكون دول الجوار أكثر حذراً وحساسية في هذا الصدد.

واعرب دركاهي عن تقديره للجهود التي بذلت العام الماضي لمكافحة هذه الآفة، وقال: إن التجربة الجيدة للعام الماضي والتنسيق المسبق، وكذلك الأداء الجيد واستعداد زملائنا، سيمكننا من التغلب على هذه الظروف الحساسة ان شاء الله.