شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجات يوم الأحد، على أوامر البقاء بالمنازل، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتجمع ما يقدر بنحو 2500 شخص عند مبنى الكونغرس بولاية واشنطن، للاحتجاج على أمر الحاكم الديمقراطي جاي إنسلي بالبقاء في البيوت للحد من انتشار فيروس كورونا، ليخرقوا بذلك حظرا على تجمع خمسين شخصا أو أكثر.

ولم تخل التجمعات من المخالفات الصحية حيث رفض أغلب المتواجدين وضع كمامات، رغم مناشدة المسؤولين، وفقا لرويترز.

وقدرت الشرطة عدد الحشد بنحو 2500 شخص مما يجعله أحد أكبر الاحتجاجات في الولايات الأمريكية على العزل العام خلال الأسبوع الأخير.

وفي أولمبيا تجمع مئات بشكل متقارب على درجات مبنى الكونغرس وحول نافورة، في مخالفة لإرشادات الولاية والحكومة الاتحادية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال تيلر ميلر(39 عاما) وهو مهندس من بريميرتون بواشنطن ومسؤول انتخابي بالحزب الجمهوري، إن "إغلاق الأعمال التجارية باختيار الرابحين والخاسرين وما يتضمنه ذلك من أشغال أساسية وغير أساسية يمثل انتهاكا لدستور الولاية وللدستور الاتحادي".

وكان ترامب قد أبدى على تويتر يوم الجمعة، تأييده لاحتجاجات مماثلة في ميشيجان ومينيسوتا وفرجينيا "لتحريرها" من قواعد التباعد الاجتماعي.

سجلت الولايات المتحدة 1997 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفقا لإحصاء جامعة "جونز هوبكنز".

وتجاوز عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 40 ألفا و600 شخص، الأحد، وهو أعلى عدد وفيات على مستوى العالم وتقريبا ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وتجاوزت الإصابات 755 ألفا. وزادت الحالات الجديدة يوم السبت بنحو 29 ألف حالة، وهي أقل زيادة في ثلاثة أيام.