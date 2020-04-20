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رقم الخبر: 279925 تاريخ النشر: نيسان 20, 2020 الوقت: 11:48 الاقسام: عربيات  
خبیر اقتصادي: اميركا تسعى للاستحواذ على المشاريع الاستثمارية في العراق

خبیر اقتصادي: اميركا تسعى للاستحواذ على المشاريع الاستثمارية في العراق

رأى الخبير الاقتصادي العراقي وسام التميمي، الاثنين، ان الجانب الاميركي يسعى للاستحواذ على المشاريع الاستثمارية العراقية بهدف محاربة الصين اقتصاديا، لافتا الى ان نجاح المؤامرة الاميركية من عدمها مرهون بقرارات الحكومة الجديدة ومدى ميولها للصين واميركا.

وقال التميمي في تصريح ان "اللعبة الاميركية السعودية للسيطرة على اسواق النفط واغراقها تهدف الى قلب موازين الاقتصاد العالمي والهيمنة على اسعار بورصات النفط".

واضاف ان "الصين تعد عدوة اميركا الاولى في المجال الاقتصادي، وماابرمه العراق من اتفاقات مع الجانب الصيني يمثل تحديا لاميركا التي تعد العراق ساحتها الاولى للاستثمار، وبالتالي فهي ستحاول استخدام العراق كسلاح ضد الصين وستضغط على الحكومة الجديدة من اجل انهاء هذه الاتفاقية".

وبين ان "الايام المقبلة ستتضح خلالها الكثير من معالم الحكومة، حيث ان واشنطن تنتظر تشكيلها من اجل البدء بمشاريعها السياسية الجديدة والتي اهمها السيطرة الى المشاريع الاستثمارية خاصة ان اميركا خسرت الكثير من الاموال اثناء تفشي فيروس كورونا، وقد تستخدم وسائل الترغيب والترهيب لتخفيض عدد المشاريع الصينية في العراق في حال لم تتمكن من الغاء الاتفاقية بين البلدين".

 

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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