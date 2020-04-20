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رقم الخبر: 279924 تاريخ النشر: نيسان 20, 2020 الوقت: 11:30 الاقسام: محليات  
مسؤول ایراني: اوروبا واميركا لم تقوما بأدنى التزام تجاه ايران في مجال الادوية

مسؤول ایراني: اوروبا واميركا لم تقوما بأدنى التزام تجاه ايران في مجال الادوية

اكد ممثل الولي الفقيه في محافظة آذربيجان الشرقية حجة الاسلام محمد علي آل هاشم بان اوروبا واميركا لم تقوما في هذه الظروف الصعبة بادنى التزام تجاه ايران في مجال الادوية.

وفي تصريح صحفي ادلى به اليوم الاثنين، اشار آل هاشم الى ان الصين ترسل مساعدات صحية الى ايران باستمرار "في حين ان اوروبا واميركا لم تقوما بادنى التزام تجاه ايران في مجال الادوية في هذه الظروف الصعبة".

وفي جانب اخر من تصريحه لفت الى انه سواء اعتبرنا ام لم نعتبر كورونا مثالا للحرب البيولوجية فان تصعيد اجواء "التخويف من الصين" يجري الان من قبل اميركا وقال، ان ترامب يصر هذه الايام على استخدام عبارة "فيروس ووهان" او "الفيروس الصيني" بدلا عن "فيروس كورونا".

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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