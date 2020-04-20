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رقم الخبر: 279923 تاريخ النشر: نيسان 20, 2020 الوقت: 11:28 الاقسام: محليات  
خبير في القضايا الدولية: الدول بعد كورونا لن تلتزم بالقوانين الدولية

خبير في القضايا الدولية: الدول بعد كورونا لن تلتزم بالقوانين الدولية

قال المدير السابق لشؤون التنسيق الاقتصادي في وزارة الخارجية الايرانية، أن العالم سيشهد بعد انتهاء أزمة كورونا حالة من الارباك ناتجة عن عدم التزام البلدان بتعهداتها الدولية، معتبرا ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب وضع الاساس لاضعاف القوانين والمنظمات الدولية، وسيسري هذا السلوك الى باقي الدول.

وفي حديث مع وكالة ارنا اليوم الاثنين ، اعتبر علي أكبر فرازي ، أن انتشار كورونا، بعد ان تحول الى وباء، ترك آثارا مختلفة على المجتمعات، يجري الان تقييمها من قبل الخبراء ، مؤكدا ان الازمة تركت آثارها بشكل واضح على القطاعات الصحية والنفسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وحول مدى الانفتاح في تنمية العلاقات الاقليمية بعد فترة كورونا قال فرازي: مع أن موضوع التعاون الاقليمي حظي بالاهتمام طوال الأربعين عاما الماضية لكنه بقي على مستوى الخطاب فقط ، فمنظمة اكو للتعاون الاقتصادي الاقليمي بقيت تجتر برامج متكررة وكذلك الأمر بالنسبة لاتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسان).

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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