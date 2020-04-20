وقال المدير العام لسجون المحافظة مصطفى كيشاني اليوم الاثنين، أن مساعدات القائد توزعت بين مبالغ نقدية تتراوح بين 2 الى 6 مليون ريال لكل عائلة اضافة الى 248 سلة غذائية تضم الرز والزيت والشاي والمعلبات .

واضاف كيشاني ان هناك 814 من عوائل سجناء محافظة هرمزكان تتلقى الدعم والرعاية من جمعية حماية السجناء في المحافظة .

وجاءت مساعدات القائد للعوائل الفقيرة تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.