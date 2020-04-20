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رقم الخبر: 279922 تاريخ النشر: نيسان 20, 2020 الوقت: 11:27 الاقسام: محليات  
مساعدات من قائد الثورة لعوائل سجناء محافظة هرمزکان

مساعدات من قائد الثورة لعوائل سجناء محافظة هرمزکان

قدم قائد الثورة الاسلامیة ایة الله السید علي الخامنئي مساعدات عینیة ونقدیة بقیمة نحو أربعة ملیارات ریال الی العوائل المحتاجة لسجناء محافظة هرمزکان جنوب البلاد.

وقال المدير العام لسجون المحافظة مصطفى كيشاني اليوم الاثنين، أن مساعدات القائد توزعت بين مبالغ نقدية تتراوح بين 2 الى 6 مليون ريال لكل عائلة اضافة الى 248 سلة غذائية تضم الرز والزيت والشاي والمعلبات .

واضاف كيشاني ان هناك 814 من عوائل سجناء محافظة هرمزكان تتلقى الدعم والرعاية من جمعية حماية السجناء في المحافظة .

وجاءت مساعدات القائد للعوائل الفقيرة تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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