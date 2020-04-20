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رقم الخبر: 279919 تاريخ النشر: نيسان 20, 2020 الوقت: 10:50 الاقسام: محليات  
جهانغیري: نعمل علی حفظ معیشة المواطنین ودعم الشرائح الضعیفة

جهانغیري: نعمل علی حفظ معیشة المواطنین ودعم الشرائح الضعیفة

اکد النائب الاول لرئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة اسحاق جهانغیري بان الحکومة تعمل علی حفظ معیشة المواطنین ودعم الشرائح الضعیفة في المجتمع.

في مدونة له في صفحته علی موقع التواصل الاجتماعي "اینستغرام" مساء الاحد کتب جهانغیري، ان تخصیص ارصدة بقیمة 4200 تومان للدولار الواحد هو للحفاظ علی معیشة المواطنین ولتوفیر عدد من السلع الاساسیة.

واضاف، اننا لا سبیل لنا سوی هذا الامر في ظروف الحرب الاقتصادیة ولو لم نکن في مثل هذه الظروف لما اتجهنا في هذا السبیل.

وتابع النائب الاول لرئيس الجمهورية، لقد كنا في الاقتصاد دوما مؤيدين لخفض قيود وتدخلات الحكومة الى ادنى حد ممكن.

وقال جهانغيري، اننا نعمل على حفظ معيشة المواطنين ودعم الشرائح الضعيفة، ولهذا الغرض قمنا هذا العام بشراء الكيلوغرام الواحد من القمح من المزارعين بقيمة 2500 تومان وبعد تبديله الى الدقيق وضعناه تحت تصرف المخابز بقيمة 665 تومان للكيلوغرام الواحد ليصل الخبز الى ايدي المواطنين بسعر مناسب.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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