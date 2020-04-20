أعلن نائب رئيس المنظمة الوطنية لحماية البيئة "أحمد رضا لاهيجان زاده" عن دعم الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإحياء مستنقعات هامون المعروفة دوليا شمالي محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق إيران) البالغ 10 ملايين يورو.

وأضاف لاهيجان زاده أن الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدم مساعداته خصيصا لتنفيذ مشروع "الإرتقاء بالإدارة الشاملة للموارد الطبيعية لإحياء النظام البيئي لمستنقعات هامون ودعم سبل العيش البديلة في المجتمعات المحلية" المحيطة بحوض المستنقعات.

وأشار الى توقيع وثيقة تعاون ثنائي لفترة 5 سنوات بين دائرة حماية البيئة البحرية والأراضي الرطبة التابعة لمنظمة حماية البيئة الوطنية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.