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رقم الخبر: 279916 تاريخ النشر: نيسان 20, 2020 الوقت: 10:54 الاقسام: محليات  
القنصلية الايرانية في غوانزو تسلم الشحنة الثانية من الهدايا الطبية الى اذربايجان الغربية

القنصلية الايرانية في غوانزو تسلم الشحنة الثانية من الهدايا الطبية الى اذربايجان الغربية

اعلن محافظ اذربايجان الغربية (شمال غرب)، "محمد مهدي شهرياري"، استلام الشحنة الثانية من الهدايا الطبية التي قامت بارسالها القنصلية الايرانية في مدينة غوانزو الصينية، بما يشمل الكمامات الطبية الحديثة واجهزة قياس الحمى والالبسة والوقائية.

وفي تصريح صحفي يوم الاحد، اعرب "شهرياري" عن تقديره لجهود وزارة الخارجية الايرانية الهادفة الى تعزيز الدبلوماسية الصحية خلال الظروف العصيبة الراهنة؛ مبينا ان تركيز الخارجية على تلبية الاحتياجات الطبية والعلاجية للبلاد يجسد احد نماذج التكاتف من اجل احتواء مرض كورونا في ايران.

واوضح، ان القنصلية العامة الايرانية في غوانزو، كانت قد بعثت ضمن شحنتها الاولى الى اذربايجان الغربية نحو 204 الف قطعة من الكمامات ثلاثية الطبقات، لتبادر في شحنتها الثانية اليوم الى ارسال 30 الف قطعة من الاقنعة الطبية المتطورة وآلاف القطع من اجهزة قياس الحمى والالبسة والنظارات الواقية.

وفي الختام اكد محافظ اذربايجان الغربية، ان تضامن القنصل العام الايراني في غوانزو عبر ارسال هذه الادوات الصحية مدعاة للثناء والتقدير.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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