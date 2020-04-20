  • الإثنين ٢٦ شعبان ١٤٤١
  • الإثنين , أبريل 20, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279915 تاريخ النشر: نيسان 20, 2020 الوقت: 10:56 الاقسام: محليات  
الحوزة العلمية مستعدة للتعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية
مدير الحوزات العلمية في إيران:

الحوزة العلمية مستعدة للتعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية

بعث مدير الحوزات العلمية في إيران "آية الله عليرضا اعرافي" رسالة الى الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، أعلن فيها إستعداد الحوزات العلمية في إيران للتعاون والتفاكر مع مؤسسة الكنيسة الأرثوذكسية.

وأضاف آية الله أعرافي في رسالته، ان أزمة إنتشار فيروس كورونا المأساوية تسببت في معاناة الدول والشعوب وأثارت حزن قادة الأديان والعلماء والمفكرين في أنحاء العالم.

وتابع، ان الحوزة العلمية وكبار رجال الدين في قم وإيران، إذ يعربون عن تعاطفهم مع ذوي ضحايا كورونا والمصابين بهذا الوباء من أتباع جميع الديانات وشعوب العالم، سائلين الباري عزوجل أن يدفع جميع البلايا والمحن عن العالم، وأن يتغمد أرواح الضحايا بالرحمة والغفران وأن يمن سبحانه وتعالى على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد مدير الحوزات العلمية في إيران، ان مسؤولية تفسير مثل هذه الحوادث بدقة وعقلانية وحكمة، وكذلك كيفية التعامل معها، والرد على التناقض غير الحقيقي بين العلم والدين، وتطوير الأبحاث في معالجة التساؤلات والمشكلات الاجتماعية تقع على عاتق جميع النخب والمثقفين والمسؤولين في العالم.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0713 sec