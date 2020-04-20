التقى مبعوث وزارة الخارجية الايرانية "محمد ابراهيم طاهريان"، في كابول الاحد، كبار المسؤولين الافغان باحثا معهم في اخر التطورات السياسية لهذا البلد.

واجرى "طاهريان" في هذا السياق، مباحثات يوم الاحد مع كل من رئيس الجمهورية الافغاني "محمد اشرف غني"، و وزير الخارجية المكلف "محمد حنيف"، ومستشار الامن الوطني في هذا البلد "حمد الله محب"؛ حيث تناول الجانبان العلاقات الثنائية وسبل مكافحة وباء كورونا لدى البلدين.

كما تطرق الجانبان الافغاني والايراني، الى مباحثات السلام في افغانستان وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يذكر، ان العلاقات بين طهران وكابول اخذت بالنمو في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية على مر العقدين الاخيرين؛ وذلك نظرا لحرص مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية المستدام على دعم العلاقات مع افغانستان حكومة وشعبا.

وفي السياق نفسه، اعلنت دائرة الاحصائيات المركزية الافغانية، ان ايران اصحبت اكبر شريكة اقتصادية لدولة افغانستان التي خصصت اكبر حصة استيرادها لهذا العام الى البضائع الايرانية.