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رقم الخبر: 279913 تاريخ النشر: نيسان 20, 2020 الوقت: 10:51 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
مساعد رئیس الجمهوریة: ايران قادرة على تصدیر المعدات الطبیة لمکافحة فیروس کورونا

مساعد رئیس الجمهوریة: ايران قادرة على تصدیر المعدات الطبیة لمکافحة فیروس کورونا

قال مساعد رئیس الجمهوریة للشؤون العلمیة والتقنیة "سورنا ستاری": ان ایران بلغت مرحلة تصدیر الاجهزة الطبیة والعدة المستخدمة لمکافحة فیروس کورونا الى الدول الاخرى.

وفي تصريح للصحفيين يوم الاحد، اعرب ستاري عن ارتياحه لما حققته الجهود الجماعية في البلاد من انجازات مميزة على صعيد انتاج العدة الاساسية الحديثة لمكافحة فيروس كورونا.

واضاف: نحن نشهد اليوم تطورا ايجابيا فريدا من نوعه في مجال انتاج الاجهزة الطبية المعتمدة مثل جهاز التنفس الاصطناعي وسائر المعدات المستخدمة في غرف العمليات؛ مبينا ان الشركات المعرفية الايرانية الناشطة في هذه الصناعات حازت على التصاريح اللازمة، وبامكانها ان تصدر منتجاتها الى اوروبا ايضا.

ستاري، اكد ان الشركات المعرفية الايرانية بدات الانتاج الواسع للعدة المستخدمة في مكافحة كورونا مثل الكمامات ومواد التعفير، وبذلك فأن البلاد لايواجه اليوم اي مشكلة في هذا الخصوص.

وتابع مساعد رئيس الجمهورية، انه بفضل هذه الجهود والمشاريع الهادفة الى الحد من تفشي كورونا في ايران، بلغنا مرحلة علمية جيدة اليوم في مجال السبل العلاجية لهذا المرض، ونستطيع ان نصنع جميع الاجهزة الطبية والعدة الوقائية بواسطة شركاتنا المعرفية دون الحاجة الى الخارج.

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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