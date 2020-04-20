اكدت العضوة في الحزب الحاكم الروسي "السيدة فرونيكا كرانشنينيكوفا"، ضرورة رفع الحظر الامريكي عن ايران نظرا لتفشي فيروس كورونا؛ واصفة الحظر بانه وصمة عار لواشنطن، كما اخلّ بمصداقيته الاتحاد الاوروبي الذي امتثل الى هذه الضغوط.

وفي تصريح لوكالة "ارنا" بموسكو اليوم الاثنين، اضافت السيدة كرانشنينيكوفا: ان الحظر الامريكي الاحادي ضد ايران، اجراء غير قانوني تماما لكونه يتفقر الى تاييد مجلس الامن الدولي، ويشكل خطوة اجرامية في ظل الظروف الراهنة حيث انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونوهت المسؤولة الروسية الى تصريحات الامين العام للامم المتحدة الذي دعا فيها الى التماسك والتعاون بين دول العالم جمعاء لمكافحة هذه الازمة الخطيرة، كما اكد على وقف سياسة الحظر.

واكدت العضوة في الحزب الروسي الحاكم، ان الحظر الدوائي الذي تمر به ايران اليوم فضلا عن مكافحتها على غرار سائر البلدان ضد وباء كورونا، يكشل انتهاكا للاتفاقيات الدولية.

واضافت: ان ادارة ترامب التي تعرف بنقض الاتفاقات والانسحاب من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، اظهرت بانها لا تمثل الشريك الموثوق والمستدام في القضايا الدولية.

وقالت: ان امريكا انسحبت من الاتفاق النووي بدوافع سياسية، كما تحث سائر الاطراف على الانسحاب ايضا من هذا الاتفاق الذي صادق عليه مجلس الامن الدولي.

وفيما اشارت الى فقدان مصداقية الاتحاد الاوروبي نظرا لمواصلة الخضوع الى سياسات الحظر الامريكية، اكدت هذه المسؤولة الروسية ان مصالح الدول الاوروبية تقتضي تعزيز هيكلة التعاون مع ايران لان التماشي مع الحظر الامريكي الاحادي ادى خسائر بمليارات الدولارات لهذه البلدان.