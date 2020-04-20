وخلال اجتماع الحكومة اليوم الاحد الذي عقد برئاسة الرئيس روحاني، طُلب من جميع الاجهزة المعنية تسهيل ظروف العمل والانتاج حد الامكان واطلاع الحكومة ان كانت هنالك حاجة لاخذ التراخيص اللازمة.

وقدم وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي تقريرا عن تحسن الارقام المتعلقة بالمتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والانخفاض اليومي لعدد المصابين به وبقاء العدد اليومي للوفيات تحت المائة.

واشاد رئيس الجمهورية بجهود الكوادر الطبية، معربا عن أمله بانخفاض معدلات الوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا تدريجيا واعتبر مزاولة الاعمال امرا مهما جدا، داعيا في الوقت ذاته المواطنين الى الالتزام التام بالبروتوكولات الصحية عند استئناف الاعمال لمنع العودة الى الوراء أو إغلاق الاعمال ووقف النشاطات مرة أخرى.

وقال الرئيس روحاني، ان فيروس كورونا وباء الا ان البطالة خطر كبير، اذ لا ينبغي الحد من الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وعدم الاكتراث في الوقت ذاته بالوفيات الناجمة عن الفقر والبطالة.

وتم خلال الاجتماع تعيين وزير الداخلية ممثلا للحكومة فيما يتعلق بمشروع اضافة ملاحظة الى قانون انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الاسلامي.

وجرت خلال الاجتماع ايضا المصادقة على مواد اخرى من الضوابط التنفيذية لميزانية العام الايراني الجاري (بدا في 20 اذار/مارس).