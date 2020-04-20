جاء ذلك خلال تصريح ادلى به همتي لموقع "بلومبرغ" حول احدث الاوضاع المتعلقة بالقرض الذي طلبت الجمهورية الاسلامية الايرانية الحصول عليه من صندوق النقد الدولي.

وفي الرد على سؤال عن ما ستفعله ايران في حال عدم موافقة صندوق النقد الدولي على منح القرض قال، انني متفائل كثيرا بان يدعموا الشعب الايراني في هذه الظروف غير الاعتيادية التي اثرت على جميع دول العالم ومنها ايران.

واضاف، لقد فقدنا الكثير الاوراح (عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد بلغ 5118 شخصا في ايران لغاية يوم الاحد) كالاميركيين والاوروبيين واعلن هنا مواساتي لذوي المتوفين الاميركيين والاوروبيين. لقد تم اطلاعي بان الدول الاوروبية تدعمنا واني على ثقة بان سائر دول العالم تدعم طلب ايران ايضا.

وقال محافظ البنك المركزي، انني اطلب مرة اخرى شخصيا من مديرة صندوق النقد الدولي (كريستالينا) جورجيفا لان تاخذ هذا القضية على محمل الجد. اننا نطلب من رئاسة صندوق النقد الدولي رفع طلبنا RFI الى الهيئة التنفيذية. هذا هو الشيء الوحيد الذي نريده.

وتابع محافظ البنك المركزي، انه على السيدة جورجيفا وضع السياسة جانبا والعمل بمسؤولياتها المهنية بصورة كاملة. صندوق النقد الدولي يشبه كثيرا الاطفائية في المحلة، اذ عليها ان تسرع لاطفاء اي حريق قد يحدث فيها ولا ينبغي عليها البحث عن اكبر صاحب منزل في المحلة لاخذ الترخيص منه (للقيام بواجبها).

واضاف، الان هو وقت العمل، والتاريخ سيحكم حول اعمالنا جميعا وان ذلك الحكم سوف لن يكون بالبساطة التي نتصورها.