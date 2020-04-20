كتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في تغريدة له اليوم الأحد، "ان إيران مقبلة على تصدير جهاز التنفس الإصطناعي في غضون بضعة أشهر".

وردا على المزاعم التي أطلقها دونالد ترامب في مؤتمره الصحفي في البيت الأبيض مساء أمس، أضاف ظريف: "كل ما عليك أن تفعله هو الكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى وخاصة بلدي".

وأكد: "صدق أننا لن نأخذ بنصيحة أي سياسي أميركي".

يشار الى ان ترامب زعم أنه يدعم الشعب الايراني وانه على استعداد لارسال أجهزة التنفس الاصطناعي لمكافحة فيروس كورونا.