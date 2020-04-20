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رقم الخبر: 279908 تاريخ النشر: نيسان 19, 2020 الوقت: 21:29 الاقسام: اقتصاد  
تدشين مصنع لإنتاج الكمامات جنوب غرب البلاد

تدشين مصنع لإنتاج الكمامات جنوب غرب البلاد

تم تدشين مصنع لإنتاج الكمامات في أهواز (جنوب غرب البلاد) بطاقة إنتاجية تبلغ 15 ألف كمامة يومياً لتعزيز الجهود الرامية في مكافحة فيروس "كورونا".

وتم تدشين المصنع، اليوم الأحد، بحضور محافظ خوزستان ومديرعام المناطق الصناعية في المحافظة وعدد من المسؤولين.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد 15000 كمامة يومياً، ومع تركيب المعدات الجديدة ستزيد هذه القدرة حتى 3 مرات. كما ينتج المصنع الجديد 300 بدلة واقية طبية يومياً خاصة بالكوادر الطبية و1000 عبوة معقمة خاصة بالمستشفيات.

 
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