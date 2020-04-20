أعلن مديرعام شؤون الموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوجستان عن وصول 7 سفن تحمل سلعاً أساسية الى مرفأ الشهيد بهشتي في ميناء جابهار في هذه المحافظة الواقعة جنوب شرق ايران.

وقال بهروز آقائي، في تصريح له، يوم السبت: ان هذه السفن تحمل 340 ألف طن من السلع الأساسية من ضمنها القمح والأرز والشعير، حيث سيتم تفريغها خلال الأسبوع الجاري لنقلها الى مختلف مناطق البلاد.

وأشار آقائي الى أن وصول سفن السلع الأساسية الى ميناء جابهار مستمر رغم تأثير فيروس "كورونا" على الاقتصاد العالمي، وقال: ان هذه السفن رست في رصيف مرفأ الشهيد بهشتي، وان عملية التفريغ المتزامن جارية باستخدام معدات استراتيجية حديثة.

وأوضح بأنه في ظل عملية التفريغ السريعة لهذه السفن سيتم تسجيل رقم جديد في تفريغ سفن السلع الأساسية في موانئ البلاد، وقال: إن إحصائيات التفريغ والشحن خلال الشهر الايراني الجاري (بدأ في 20 آذار/ مارس) سجلت نمواً بنسبة 30 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.