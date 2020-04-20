أعلن المدير العام لمؤسسة الحبوب والمحاصيل الأساسية بوزارة الزراعة الايرانية، إن إنتاج البلاد من الأرز بلغ أكثر من 9ر2 مليون طن في العام الايراني المنصرم (انتهى في 19 مارس 2020).

وأوضح فرامك عزيز كريمي، الأحد، ان معدل متوسط المساحة المزروعة بالأرز في السنوات الثلاث 2016- 2018 كان حوالي 605 آلاف هكتار، تتركز 70% منها في محافظتي جيلان ومازندران بشمال ايران (حوالي 427 ألف هكتار). وأضاف: بلغ معدل إنتاج الأرز غير المجروش في السنوات الثلاث المذكورة 3 ملايين و77 ألف طن، فيما بلغت كمية إنتاج الأرز الأبيض مليوني تومان.

ولفت المدير العام لمؤسسة الحبوب والمحاصيل الأساسية الى زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالأرز وخاصة في محافظتي كلستان (شمال) وخوزستان (جنوب غرب) بمقدار 230 ألف هكتار بمعدل 38% لتصل إلى 834 ألف هكتار.